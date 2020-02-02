المري يعتمد الخطة الاستراتيجية المُحدثة لشرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الخطة الاستراتيجية المحدثة لشرطة دبي، بهدف تحقيق الغايات الاستراتيجية للقيادة العليا.

جاء التحديث انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسية، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية.

وأكد أن شرطة دبي حدثت خطتها الاستراتيجية بما يتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي لعام 2021 والتوجهات العالمية والمستقبلية في مجال تحقيق الأمن والأمان، لافتاً إلى أن التحديث يهدف في رسالته إلى جعل دبي مدينة الأمن والأمان المُستدام بخدمات ذكية ومُبتكرة لتفوق مؤسسي عالمي في بيئة محفزة على الابتكار والإبداع من أجل إسعاد المجتمع.

وأضاف أن الخطة المُحدثة وضعت لتواكب التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني وفق أفضل الممارسات من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.

وشدد على أهمية تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية وفق المبادرات الاستراتيجية التي يتم طرحها من قبل ملاك المؤشرات في الإدارات العامة المختلفة، بهدف تحقيق التطلعات والتوجهات الحكومية.