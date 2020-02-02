الجيش اليمنى: مصرع 35 من الحوثيين فى معارك جبال الساقية بالجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، مقتل نحو 35 من ميليشيا الحوثى الإرهابية وإصابة آخرين خلال معارك عنيفة مع قواته فى جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم فى شرق صنعاء. وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن على محسن الهدى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطنى اليمنى أفشلت محاولة تقدم لميليشيا الحوثى بالمدرعات وتم التصدى لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين. Advertisements وأضاف أن ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة فى جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك. وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثانى على التوالى تلقت فيها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

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