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إسرائيل توقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة

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غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن السلطات الإسرائيلية قررت وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بدءا من الأحد؛ بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات من القطاع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية) رائد فتوح لمراسل الخليج 365.

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وأضاف فتوح: "اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والتابعة للادارة العامة للمعابر والحدود تبلغ القطاع الخاص بقرار الجانب الإسرائيلي بوقف إدخال الاسمنت لقطاع غزة ابتداء من يوم الأحد و حتى إشعار اخر".

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغنا أنه اتخذ هذا القرار بدعوى "استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية".

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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