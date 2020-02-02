العراق.. ترحيب أممي باختيار علاوي لتشكيل الحكومة

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

رحبت الأمم المتحدة، السبت، باختيار وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة، داعية إلى "العمل سريعا لتحقيق إصلاحات جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وقالت إن "رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة كبيرة تتمثل بتشكيل مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمضي قدما في إصلاحات هادفة تلبي المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة".

وأضافت أنه "الطريق إلى الأمام لا يزال محفوفاً بالصعوبات".

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وحثت بلاسخارت، علاوي على "ألا يدخر جهدا لإخراج العراق من أزمته"، مؤكدة أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب وحكومته لبناء عراق أكثر سلما وعدلاً وازدهارا".



من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن استقبال الأخير رئيس مجلس الوزراء المكلف علاوي.



وذكر بيان مكتب الحلبوسي أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي طموحات الشعب".



والسبت، أعلن علاوي تكليفه بتشكيل الحكومة، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان لمنحها الثقة.



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