إرسال تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية

هطاي (تركيا) / الخليج 365 أرسل الجيش التركي، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا. وأضاف أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

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