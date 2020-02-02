قائد فيلق القدس يؤكد لهنية دعم "المقاومة" ورفض "صفقة القرن"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

- قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني أبدى جهوُزية إيران للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة

- هنية أكد موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، اتصالا هاتفيا من قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني، أكد خلاله الأخير رفض بلاده لـ"صفقة القرن" المزعومة، ومواصلة تقديم الدعم "للمقاومة والشعب الفلسطينية".

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن قاآني أكد رفض بلاده لـ"صفقة القرن" المزعومة.

وأضافت الحركة أن قاآني "أبدى جهوُزية إيران للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة".

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وأكد "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية" .

من جانبه، أكد هنية على "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة".

وقال: "الشعب الفلسطيني والمقاومة وشعوب الأمة ستسقط تلك الصفقة".

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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