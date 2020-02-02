العثور على هيكل عظمي في قفص حديدي تحت البحر بتبوك

صحيفة الخليج الالكترونية

عثر مقيم، ومعه مواطنون، على هيكل عظمي داخل قفص حديدي مغلق على عمق 12 مترًا تحت مياه البحر، أثناء ممارستهم رياضة الغوص بالقرب من أحد الشواطئ شمال مركز قيال بمنطقة تبوك.

وأبلغ الغواصون عن الواقعة فباشرها حرس الحدود وشرطة البدع والأدلة الجنائية، وتبيّن أن المجسم من البلاستيك، على شكل هيكل عظمي كامل يُستخدم في المختبرات التعليمية، وأن به أسلاكا معدنية، وعليه ملابس وشعرا مستعارا، والقفص مغلق بقفل.

وأفاد الكابتن محمد الصميلي رئيس رابطة غواصي البحر الأحمر بتبوك، بأن القفص قد يكون أحد الأعمال السحرية التي يجدها الغواصون باستمرار في أعماق البحر، وغالبًا ما تُستخدم فيها الأقفال.

وأضاف أن المجسم البلاستيكي يرجح ذلك، كونه دمية بشرية داخل قفص، وقد يُقصد به سجن وتقييد شخص ما، كما أن عليه قفلا حديديا وأنه مرمي داخل البحر.