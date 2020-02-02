شرطة الشمالية تقبض على المتحرشين بالفتيات في عرعر

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على قائد مركبة ومرافقه بعد قيامهما بالتحرش بالفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما مواطنان اثنان في العقدين الثاني والثالث من العمر. وأضاف الخميس بأنه تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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