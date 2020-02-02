هدف قاتل يمنح الفيحاء انتصارًا تاريخيًا على الفيصلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
قاد البديل عبد الكريم القحطاني فريقه الفيحاء، لفوز تاريخي على الفيصلي (2-1)، في ديربي سدير، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي.
وسجل للفيصلي، يوسف الجبلي في الدقيقة 36، بينما أحرز للفيحاء فيلانويفا في الدقيقة 39، وعبد الكريم القحطاني في الدقيقة (90+1).
ويعد هذا الفوز الأول للفيحاء على الفيصلي، في دوري المحترفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد الفيصلي عند 24 نقطة، في المركز الثامن.
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