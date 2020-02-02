صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول لسحق ساوثهامبتون

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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم السبت على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.
وسجل رباعية ليفربول كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين (47) وجوردان هندرسون (60) ومحمد صلاح (72- 90).
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ11.
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