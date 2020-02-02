البايرن ينقض على صدارة البوندسليجا بإسقاط ماينز

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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل بايرن ميونخ انتصاراته المتتالية وفاز خارج أرضه على حساب ماينز (3-1)، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الألماني.
أهداف بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر وتياجو ألكانتارا في الدقائق 8، 14 و26، بينما أحرز جيرميه جستي هدف ماينز الوحيد في الدقيقة 45.
بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة اعتلى بها صدارة البوندسليجا مؤقتًا، بينما توقف ماينز عند 18 نقطة في المركز الـ15.
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