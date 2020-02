دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تُحدّث تطبيقها على iOS بدعمها الردود المتسلسلة والمفيدة حقًا

حصل تطبيق تويتر على نظام iOS على تحديث وفّر معه ميزة الردود المترابطة أو المتسلسلة لتسهيل رؤية المحادثات الجارية.

في خطوة للأمام، أعلنت شركة تويتر عن تغيير طفيف ولكنه مهم في تطبيقها على نظام التشغيل iOS، ويهدف هذا التغيير على جعل المحادثات أسهل في الرد والتحليل والانضمام “ذات الصلة”، وذلك من خلال ميزة الترابط في المخطط الزمني لتويتر، والذي في وقته الحالي يؤدي مهمة دعونا نصفها بالرديئة، حيث مع هذه الإضافة أصبح الآن بالإمكان التمييز بين التغريدة والردود.

من ناحيته، هذه الميزة غير وليدة اللحظة، حيث ظهرت ولأوّل مرة في تطبيق النسخة التجريبية twttr في ربيع العام الماضي.

أما الآن فقد أصبحت متاحة لجميع مستخدمي نظام تشغيل iOS، ويُنتظر قدومها لمستخدمي النظام الآخر أندرويد بوقت قريب.

على أي حال، ستُلاحظ الآن وجود خط ملموس بين التغريدة الأصلية والردود التابعة لها، مع وضع مسافة بادئة في الردود وربطها بسلسلة من الخطوط العمودية والأفقية، بالتالي يجعل من محادثات تويتر فعّالة كسلسلة من الملاحظات المبنية على بعضها البعض، كما ولن يتم عرض سوى سلاسل الرسائل هذه للردود من الأشخاص الذين تتابعهم، لذلك لن يُصبح جدولك الزمني فوضوي، وخاصةً بتغريدات من أشخاص عشوائيين لا تربطهم صلة معك.

أخيرًا، تسعى تويتر من هذه الإضافة إلى جعل الرد على التغريدات والاشتراك أكثر فعالية وحيوية، وذلك بدلًا من التمرير في الجدول الزمني، على أن يكون هذا التغيير من جهة الخادم ولا يلزم تحميل تحديث، ولكن من المُستحسن تحميل أحدث إصدار من تطبيق تويتر على متجر آب ستور.

تحميل تطبيق تويتر على نظام تشغيل iOS.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.



This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI