شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة صوتية بالعاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عراقيان، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الطيران، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "عبوة صوتية انفجرت، مساء اليوم، فى ساحة الطيران؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات تفيد بأن الانفجار استهدف محلا لبيع مشروبات كحولية"، وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها.