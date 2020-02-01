ما هو سر "الرسالة السوداء" التي تلقاها الملايين من مستخدمي واتساب‎؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقف تطبيق التراسل الفوري واتساب عن العمل على ملايين الهواتف الذكية مع بداية الشهر الجاري.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن واتساب توقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية، العاملة بنسخ أقدم من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و"أندرويد".

وأوضحت أن عددا كبيرا من مستخدمي التطبيق فوجئوا بـ"رسالة سوداء" عند فتح التطبيق، تقول إن "واتساب" لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر.

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ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من اليوم السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب".

وخسرت الهواتف العاملة بنظام "ويندوز" ميزة تشغيل التطبيق هي الأخرى، إلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنسخ قديمة من "أندرويد" و"iOS".

وكان عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتساب" قد اشتكى، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، من عطل مفاجئ يضرب التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" إلى أن تطبيق "واتساب" المملوك لفيسبوك، تعرض لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

وأوضح "داون ديتكتور" أن معظم من اشتكوا من عطل واتساب، اشتكوا من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.