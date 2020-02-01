دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن تخطي عدد الأجهزة بنظام Windows 10 مليار جهاز الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت عملاق البرمجيات على موقعها الرسمي في إيطاليا، عن تخطي عدد الأجهزة النشطة بالفعل بنظام تشغيل Windows 10 عدد المليار جهاز على مستوى العالم.

يأتي إعلان مايكروسوفت عن عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل Windows 10 على الموقع الرسمي للشركة باللغة الإيطالية، ومن المتوقع أن تؤكد الشركة هذا الإعلان على الموقع الرسمي للشركة في سوق الولايات المتحدة.

كما يأتي إعلان شركة مايكروسوفت الجديد بعد تقريرها الرسمي الأخير الذي كشف عن وصول عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل Windows 10 إلى 900 مليون جهاز في شهر سبتمبر من عام 2019.

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ويدعم نظام تشغيل Windows 10 اليوم مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب المكتبي، وأجهزة الحاسب المحمول، ولقد أنضمت الكثير من الأجهزة خلال العام الماضي إلى مجموعة الأجهزة بنظام تشغيل Windows 10، ولقد أكدت شركة مايكروسوفت خلال العام الماضي على أن دعم عملاء الشركة ساهم في إرتفاع الأجهزة بنظام Windows 10 إلى 825 مليون جهاز في مايو 2019.

يذكر أن شركة مايكروسوفت توقعت تحقيق عدد المليار جهاز نشط بنظام تشغيل Windows 10 في وقت مبكر، حيث أشارت الشركة عند إطلاق نظام التشغيل في 2015 إلى توقعاتها بالوصول إلى رقم قياسي في 2018، إلا أن عمليات الإستحواذ الغير ناجحه، مع إنهاء هواتف لوميا أدى إلى تأخر عملاق البرمجيات في تحقيق هدفها بشكل سريع.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن تخطي عدد الأجهزة بنظام Windows 10 مليار جهاز الآن ظهر على التقنية بلا حدود.