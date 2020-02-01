دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع متاجر ومكاتب ابل تغلق رسمياً في السوق الصيني في 9 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

قررت شركة ابل إغلاق كافة المكاتب ومنافذ البيع الخاصة بالشركة في السوق الصيني في 9 من فبراير الجاري، حيث أعلنت الشركة عن قرارها اليوم في بيان رسمي موضحة السبب وراء هذا القرار نتيحة لإنتشار فيروس كورونا.

أكدت ابل على أن إنتشار فيروس كورونا في السوق الصيني يثير قلق الشركة من إمكانية تعرض الموظفين لهذا المرض الذي ينتشر بشكل سريع بالفعل في الصين، ولقد جاء قرار الشركة بعد إستشارة مجموعة من خبراء الصحة والتأكد من ضرورة زيادة معايير الآمان والحد من فرص تعرض موظفي الشركة لهذا الفيروس.

من جانب أخر أكدت شركة ابل على أن منفذ البيع عبر الإنترنت متاح للمستخدمين في السوق الصيني، أيضاً أشارت تسريبات في وقت سابق إلى أن إنتشار فيروس الكورونا سيؤدي إلى تأخير إنتاج iPhone 9، وأيضاً الإصدار الأخير من سماعات AirPods، إلا أن شركة Foxconn نفت هذه التسريبات كما أكدت على إلتزام الشركة بعقود التوريد الخاصة بشركة ابل.

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أيضاً أشار بعض العاملين في إنتاج iPhone 9، على أن الهاتف في مرحلة الإنتاج التجريبي بالفعل إستعداداً لإطلاق الهاتف رسمياً في نهاية شهر مارس، حيث من المقرر أن يتم إنتاج 30 مليون وحدة من الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع متاجر ومكاتب ابل تغلق رسمياً في السوق الصيني في 9 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.