شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإسرائيلي: رئيسة المخابرات الأمريكية زارت رام الله سراً الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي مساء السبت، عن قيام رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، جينا هاسبل، بزيارة سرية إلى مدينة رام الله، بعد إعلان الرئيس ، دونالد ترامب، عن خطته للسلام، وذكرت القناة الإسرائيلية أن الزيارة السرية التي قامت بها رئيسة الـ"سي إي إيه" إلى رام الله كانت يوم الخميس الماضي، بعد 48 ساعة من إعلان ترامب برفقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل خطته للسلام.

وحسب القناة " التقت رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية بمسؤولين فلسطينيين، وخلال اللقاء تم تبليغها بتهديدات السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجا على خطة السلام الأميركية.

وتناول اللقاء السري الذي جمع رئيسة الـ"سي إي إيه" بمسؤولين فلسطينيين، بضمنهم رئيس المخابرات ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، رد فعل السلطة الفلسطينية والخطوات التي قد تقوم بها عقب الإعلان عن الخطة.

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وأوضحت القناة العبرية بأن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، لم تجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لكنها بحثت مع فرج والشيخ مستقبل العلاقات ما بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وذكر القناة الإسرائيلية أنه على الرغم من زيارة رئيسة الـ"سي إي إيه" إلى رام الله، إلا أن الولايات المتحدة لم تقم بعد بتحويل 100 مليون دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونغرس لنقلها إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.