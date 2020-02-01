شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية ببغداد: سنعمل مع الحكومة العراقية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب، موضحة ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف، وواشنطن ستعمل مع الحكومة الجديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.

قال التلفزيون العراقى، إن الرئيس العراقى برهم صالح كلف اليوم السبت، محمد توفيق علاوى برئاسة الوزراء، لينهى أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين.

وسيدير علاوى البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

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وفى السياق ذاته، تتواصل التحركات الاحتجاجية فى الشارع العراقى لدفع القوى السياسية من أجل الرضوخ لمطالب المتظاهرين وخاصة تشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين، وهو ما دفع الكتل السياسية العراقية لإجراء المزيد من المشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدى.

وحدد الرئيس العراقى برهم صالح مهلة تنتهى غداً لكى تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى. وقال مصدر عراقى إن الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة فى محاولة للتوصل إلى مرشح توافق.

وحذر الرئيس العراقى أول من أمس الكتل السياسية من أنه سيسمى منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل السياسية العراقية مرشحها فى غضون ثلاثة أيام، ومع اقتراب انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة أيضاً ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية فى العراقى، جينين هينس بلاسخارت، فى بيان أمس، إنه حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يُحقّق مصلحة البلد وشعبه.