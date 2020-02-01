شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاريون يهاجمون القوات السورية بثلاث سيارات مفخخة غربى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر من الفصائل المسلحة والجيش السوري، أن انتحاريين هاجموا بثلاث سيارات ملغومة، القوات الموالية للحكومة السورية غربى حلب، فى تكثيف للقتال شمال غرب البلاد بعد الانتصارات التى حققتها الحكومة السورية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر فى "هيئة تحرير الشام"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم السبت - "إن انتحاريين من الهيئة نفذا هجومين، فى حين تم تفجير السيارة الملغومة الثالثة عن طريق التحكم عن بعد".

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من جانبه .. قال مصدر عسكرى سورى فى حلب، إن "الجيش دمر ثلاث سيارات ملغومة قبل وصولها لهدفها فى حى جمعية الزهراء فى الضواحى الغربية لمدينة حلب".

وتخوض قوات النظام السورى معارك عنيفة ضد الفصائل، على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" على محورى سراقب فى ريف إدلب الجنوبى والراشدين بريف حلب الغربى المجاور..حسبما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان.