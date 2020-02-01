رسالة "واتساب" إلى رقم خاطئ تنقذ إيطاليا من الانتحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

لعبت الصدفة دوراً كبيراً في إنقاذ حياة أحد الأشخاص قبل انتحاره بدقائق قليلة، بعد إرساله رسالة عن طريق الخطأ لرجل شرطة، بدلاً من إرسالها لحبيبته.



ونجحت الشرطة المحلية لمدينة رو في مقاطعة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، في إنقاذ رجل يبلغ من العمر 50 عاماً من محاولة انتحار، بعد إرساله عبر تطبيق "واتساب" رسالة يعلن فيها عزمه على إنهاء حياته تحت عجلات القطار، لتصل الرسائل عن طريق الخطأ وحسن الحظ أيضاً إلى هاتف ضابط شرطة محلي، بدلاً من توجيهها إلى حبيبته السابقة.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، تظاهر ضابط الشرطة بأنه حبيبة الرجل الخمسيني، وواصل الحديث معه، وحاول الحصول منه على المزيد من المعلومات لكسب بعض من الدقائق، وفي الوقت نفسه، الاتصال بالشرطة المحلية لرو الإيطالية.

وبالفعل بعد تحديد الاسم وربطه بوجه الشخص، نجح فريق التحقيق في العثور على الرجل على رصيف محطة "Rho-centro" للسكك الحديدية، بينما كان لإلقاء نفسه تحت قضبان القطارات.

وبعد الحديث مع الرجل الخمسيني، استطاع رجال الشرطة المحلية إيقافه ومنعه من الانتحار، ثم رافقوه إلى المستشفى، حيث بقي لإجراء فحوصات طبية ونفسية.