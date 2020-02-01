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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تعلن موعد طرح هواتف Galaxy الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تعتزم شركة سامسونج الإعلان عن هاتفها الجديد Galaxy S20 وهاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip، وذلك خلال حدثها المقرر في 11 شباط/فبراير المقبل.
وكشف الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في الولايات المتحدة عن موعد طرحه الهواتف الجديدة، وأنشأت الشركة الكورية صفحة للتسجيل؛ حيث يمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على إشعار بفتح باب الطلب المسبق على الهاتف. بحسب ما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.
ويطلب من المستخدم في صفحة التسجيل إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمن يرغب في شراء الهواتف الذكية القادمة – التي تطلق عليها سامسونج the next Galaxy، وبالتسجيل في تلك الصفحة تكشف الشركة عن موعد طرح الهواتف.
وبحسب الصفحة، فإن تسليم الهاتف سيكون بحلول 6 مارس/آذار المقبل، وذلك في حال أتم المشتري مرحلة الطلب المسبق لأحد هواتف السلسلة، وهي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).
وقد ينطبق هذا التاريخ على الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip، خاصة أن تقريراً سابقاً ذكر أن سامسونج سوف تبدأ طرحه في السوق بعد حدثها في فبراير/شباط، وذلك قبيل هواتف (جالاكسي إس 20).
وتذكر صفحة التسجيل أن من يحجز أحد هواتف (جالاكسي إس 20) سيحصل على قسيمة شراء بقيمة 35 دولاراً أمريكياً للشراء من متجر سامسونج الإلكتروني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.