هذا الموضوع HMD تحدد يوم 23 من فبراير للإعلان عن الإصدارات الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
حددت شركة HMD يوم 23 من فبراير لعقد مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هواتف Nokia 8.2، وNokia 9.2، كما تشير التوقعات إلى خطط الشركة لإطلاق إصدارات أخرى من الهواتف الذكية.
قبل إنطلاق مؤتمر الهاتف العالمي في 24 من فبراير من برشلونة، تعقد شركة HMD مؤتمرها الرسمي للكشف عن الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة المتوسطة.
تستعد الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية خلال فعاليات مؤتمر MWC 2020، حيث تنطلق مؤتمرات كلاً من شركة سوني، وvivo في 24 من فبراير.
وتنضم شركة HMD أيضاً في 23 من فبراير بالإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية، التي تشمل Nokia 8.2، وNokia 9.2، كما تشير بعض التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان عن هاتف Nokia 400 4G من بين إصدارات أخرى.
من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن شركة HMD تقدم هاتف Nokia 9.2 في مؤتمر منفصل يعقد لاحقاً هذا العام، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر شركة HMD قريباً لنتعرف على تفاصيل أكثر حول الإصدارات الجديدة.
المصدر
هذا الموضوع HMD تحدد يوم 23 من فبراير للإعلان عن الإصدارات الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
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