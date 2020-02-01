دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية قراصنة إيرانيون يستهدفون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية

تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، إلى عملية قرصنة، نفَّذها «هاكرز إيرانيون».

وتعطل الوصول إلى موقع الوزارة الرسمي، وذكر الهاكرز في رسالة لهم-وفقًا لوسائل إعلام مصرية- «دائمًا قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر».

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنَّه يتم التعامل مع عملية القرصنة وإعادة الموقع للعمل مرة ثانية، وكذلك تشديد إجراءات حماية الموقع لمنع اختراقه مستقبلًا.

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