اخبار الخليج

قراصنة إيرانيون يستهدفون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
قراصنة إيرانيون يستهدفون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية قراصنة إيرانيون يستهدفون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية

تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، إلى عملية قرصنة، نفَّذها «هاكرز إيرانيون».

وتعطل الوصول إلى موقع الوزارة الرسمي، وذكر الهاكرز في رسالة لهم-وفقًا لوسائل إعلام مصرية- «دائمًا قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر».

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنَّه يتم التعامل مع عملية القرصنة وإعادة الموقع للعمل مرة ثانية، وكذلك تشديد إجراءات حماية الموقع لمنع اختراقه مستقبلًا.

شاهد أيضاً من France 24: قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • بريكسيت: ما هي أبرز بنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

    بريكسيت: ما هي أبرز بنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

    بعد سبعة وأربعين عاما من الحياة المشتركة المليئة بالأحداث، لن تكون بريطانيا العظمى جزءا من الاتحاد الأوروبي في منتصف هذه الليلة. مفاوضات صعبة سمحت لرئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية بإيجاد أرضية مشتركة حول شروط الطلاق. ولكن ما هي أبرز بنود الاتفاق بين الطرفين؟

    شعار France 24 France 24
  • الأراضي الفلسطينية: دعوات للتظاهر في

    الأراضي الفلسطينية: دعوات للتظاهر في "يوم الغضب" وسط إجراءات أمنية إسرائيلية

    يستعد الفلسطينيون الجمعة للتظاهر في "يوم الغضب" احتجاجا على خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام. وأفادت مراسلة فرانس24 في القدس أنه وتحسبا لهذه الاحتجاجات أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان تشديد إجراءاتها الأمنية في مناطق عدة على غرار مدينة القدس ومنطقة الأغوار والحدود مع قطاع غزة.

    شعار France 24 France 24
  • بريكسيت يعيد ملف انفصال إسكتلندا عن المملكة المتحدة إلى الواجهة

    بريكسيت يعيد ملف انفصال إسكتلندا عن المملكة المتحدة إلى الواجهة

    يعيد بريكسيت اليوم فتح ملف انفصال إسكتلندا عن بريطانيا التي تخرج الليلة رسميا من الاتحاد الأوروبي. وقال موفد فرانس24 إلى إسكتلندا إن رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن رغم إصرارها على المضي في مشروع الاستقلال قالت إن ذلك لن يتم في 2020 بدون أن يكون قانونيا، أي بموافقة لندن، وبضمانات من المملكة المتحدة.

    شعار France 24 France 24

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

Advertisements

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟

شعار France 24
France 24

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة المصرية: مقتل 16 وإصابة 21 في «انفجار معهد الأورام»

تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية نادية لطفي.. و«الصريطي»: تحتاج إلى دعوات الجميع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة إيرانيون يستهدفون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا