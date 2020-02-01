دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية رسميًّا.. إبعاد وسيم يوسف عن إمامة جامع زايد الكبير

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، اليوم السبت، أنَّ وسيم يوسف لم يعد خطيبًا وإمامًا لجامع زايد الكبير.

وذكر مركز جامع الشيخ زايد الكبير، عبر إنستجرام، أنَّه بعد أن تمَّ تكليف وسيم يوسف خطيبًا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنَّه لم يعد بعد الآن إمامًا وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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