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رسميًّا.. إبعاد وسيم يوسف عن إمامة جامع زايد الكبير

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رسميًّا.. إبعاد وسيم يوسف عن إمامة جامع زايد الكبير دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية رسميًّا.. إبعاد وسيم يوسف عن إمامة جامع زايد الكبير

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، اليوم السبت، أنَّ وسيم يوسف لم يعد خطيبًا وإمامًا لجامع زايد الكبير.

وذكر مركز جامع الشيخ زايد الكبير، عبر إنستجرام، أنَّه بعد أن تمَّ تكليف وسيم يوسف خطيبًا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنَّه لم يعد بعد الآن إمامًا وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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ولد الشيخ زايد في الـ 6 من مايو عام 1918 بأبو ظبي، وسُمي على اسم جده الشيخ زايد حاكم إمارة أبو ظبي، وكان الابن الأصغر لوالده الشيخ سلطان، وأصبح والده حاكمًا لأبو ظبي حين بلغ الـ 14 عامًا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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