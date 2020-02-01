للمرة الثانية في أسبوع.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسار الهبوط

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة ركاب إيرانية (أرشيف)

وأضاف التلفزيون أن الرحلة الجوية الإيرانية التي كانت قادمة من العاصمة طهران "لم تواجه أي مشاكل فنية".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة، أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران.

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والاثنين، خرجت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكبا عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار، في مدينة ماهشهر الجنوبية.

ولا تزال إيران تعاني تداعيات سقوط طائرة ركاب أوكرانية فوق طهران في شهر يناير، إذ أسقط الحرس الثوري الطائرة في وقت سابق من هذا الشهر وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ176.

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ولدى إيران تاريخ من الحوادث الجوية المتكررة التي يلقى باللوم فيها على طائراتها المتهالكة وسوء الصيانة.