شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات فى شوارع العاصمة اللبنانية رفضا للحكومة والسياسات والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المتظاهرون اللبنانيون مسيرات حاشدة جابت العديد من الشوارع الرئيسية فى العاصمة بيروت، معلنين رفضهم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، واحتجاجهم على السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المتبعة حيث اعتبروا أنها ساهمت فى تدهور الأوضاع الاقتصادية فى لبنان وبلوغها حد الانهيار.

وانطلقت المسيرات منذ عصر اليوم فى مناطق متعددة بشكل متزامن فى بيروت، رافعين أعلام لبنان ولافتات تحمل عبارات احتجاجية من بينها "لا ثقة فى حكومة التكنومحاصصة" فضلا عن هتافات تنادى باستقلال السلطة القضائية ومنع التدخل فى عمل القضاء والمطاالبة بإخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين الذين جرى إلقاء القبض عليهم مؤخرا، ومواجهة الانهيار الاقتصادى الذى تتعرض له البلاد.

واعتبر المتظاهرون أن الحكومة الجديدة شُكلت على نحو يخالف مطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، وفق منطق المحاصصة الطائفية والتقاسم بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، مشيرين إلى أن المطلب الأساسى الذى رفعه المشاركون فى "انتفاضة 17 أكتوبر" كان تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى السياسية "والتى أوصلت البلاد إلى حالة الانهيار الراهنة". على حد تعبيرهم.

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وطغى الطابع المالى – الاقتصادى – المعيشى على المسيرات التى شهدتها بيروت اليوم، حيث كانت تتوقف أمام مقر الاتحاد العمالى العام، ثم مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة المالية وشارع المصارف، ومقر جمعية المصارف، وكان المشاركون فيها يرددون هتافات مناهضة للسياسات المالية والاقتصادية التى اتبعت طوال السنوات الماضية، معتبرين أنها "أفقرت اللبنانيين وتسببت فى انهيار الاقتصاد".

كما وجه المحتجون انتقادا حادا للقطاع المصرفى اللبنانى فى ضوء القيود المشددة التى تفرضها البنوك على حركة رؤوس الأموال لاسيما السحب والتحويل بالدولار الأمريكي، مؤكدين أنها تضغط على اللبنانيين وترهق كاهلهم، إلى جانب رفعهم شعارات تنادى بمحاسبة مرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام.