شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطوق نقطة مراقبة تركية جنوب معرة النعمان بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوّق الجيش السورى نقطة مراقبة تركية فى منطقة "معر حطاط" جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت عن مصدر عسكرى سورى - لم تسمه - قوله - إن "تأمين طريق خان شيخون معرة النعمان جاء بعد السيطرة على قريتى أرمانيا ومعر حطاط".

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وأوضح المصدر، أن الفصائل المسلحة التى تسمى "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا، شنت هجوما على نقاط الجيش السورى فى منطقة "تادف" بريف حلب الشمالى الشرقي، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة تدور الآن دون أى تغير فى الخريطة الميدانية.

جدير بالذكر أن معظم أراضى محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات: حمص واللاذقية وحلب تدخل ضمن منطقة وقف التصعيد المعلنة فى إطار عملية "أستانا" التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.