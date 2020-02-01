شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: حل القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربى محسن الجزولى، إن حل القضية الفلسطينية يعد مفتاحا أساسيا للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة التفاوض بين الطرفين للتوصل إلى حل وفقا للشرعية الدولية.

وأكد الجزولى - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية لبحث خطة السلام الأمريكية - التزام المملكة المغربية بدعم القضية الفلسطينية، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي، يقوم على أساس المرجعيات الدولية.