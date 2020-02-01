شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، عن تشخيص حالة جديدة واحدة فى الدولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة فى الدولة 5 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض فى الدولة ومبدأ الشفافية فى الاعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التى سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعى القلق بشأنهم.

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كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية فى الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.