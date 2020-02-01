ولى عهد دبى بعد الفوز بكأس خادم الحرمين للقدرة: تاريخ حضاري وإنساني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن شكره للمملكة العربية السعودية، بعد تتويجه وفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة فى محافظة العلا بالمملكة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى.

وقال حمدان فى تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم السبت، :"فخور بالمشاركة مع فرسان الإمارات في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا بالمملكة.. تاريخ حضاري وانساني.. ومستقبل مشرق في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".



ولى عهد دبى يشكر السعودية



ولى عهد دبى

واحتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بفوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية، قائلا:" فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".



الشيخ حمدان بن محمد

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حمدان بن محمد



سباق القدرة



كأس خادم الحرمين للقدرة

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرًا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.

واحتفالًا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA"، ونشر صورته مرتديًا هذه الملابس عبر حسابه على إنستجرام، كما نشر مقاطع فيديو تظهر جمال الطبيعة الساحرة فى صحراء العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث تقام فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل.

جاء هذا بعدما انطلقت، الجمعة، فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، والذى تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودى للفروسية.