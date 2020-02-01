شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تشكل لجنة لاتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على ضرورات المصلحة وحفاظا على الصحة العامة للبنانيين.

وحدد رئيس الوزراء اللبنانى مهمة اللجنة بتوحيد جهود الإدارات والوزارات المعنية فى الاستعداد لمواجهة إمكانية انتشار الفيروس، وتحديد سيناريوهات الانتشار، والتدابير الاحترازية فى المرافق العامة (المطار والمدارس والأماكن العامة) وأن تقوم اللجنة بتقييم القدرات الوطنية الموجودة لاحتواء الحالات المصابة فى حال اكتشافها، وقدرة المستشفيات ووزارة الصحة والأجهزة المعنية على الاستجابة.

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وتضمنت مهام اللجنة تحديد الإحتياجات على الصعيد اللبنانى فى حال تفشى الفيروس، وإعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين فى مجالات مكافحة الأوبئة العابرة للحدود، وتحديد آلية طلب المساعدات الخارجية عند الحاجة، ونشر المعلومات الدقيقة على اللبنانيين عبر كافة وسائل التواصل.

ويترأس اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلى الإدارات والأجهزة المنتدبين لعضوية اللجنة الوطنية لوضع خطط طوارىء لمواجهة الكوارث والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والزراعة والأشغال والخارجية والشئون الاجتماعية، وجهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) والصليب الأحمر اللبناني، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.