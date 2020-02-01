تونس: "الرؤية الأمريكية" تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية الدولية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

اعتبرت تونس، السبت، أن "الرؤية الأمريكية (صفقة القرن) تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية والمرجعيات التي كرسها المجتمع الدولي على مدى العقود الماضية".



جاء ذلك في كلمة كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بطلب من فلسطين، لبحث "صفقة القرن".



وجدد باش طبجي تأكيده على "دعم تونس للشعب الفلسطيني ومساندتها لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستلقة على أرضه على حدود يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".



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وحذر من أن "نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول ترقى إلى عدالة القضية الفلسطينية من شأنه أن يغذي التوتر في المنطقة العربية، وأن يؤجج الصراعات بما يهدد الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والعالم".



ودعا باش طبجي إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء هذه التطورات بما يسمح بتحرك مشترك عاجل وناجع على المستوى الدولي، دعما للحقوق المشروعة للفلسطينيين.



والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.