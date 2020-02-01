الجيش التركي يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365 أعلن الجيش التركي السبت إرساله تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 أن قافلة تعزيزات تضم مدافع وناقلات جند مدرعة وعربات عسكرية، وصلت السبت، قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. Advertisements وتحركت القافلة نحو الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا. وشوهد أطفال يرفعون العلم التركي عند مرور القافلة من المنطقة، تعبيرا عن محبتهم للجنود الأتراك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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