الأمم المتحدة تدعو إلى وقف "فوري" للأعمال العسكرية بإدلب السورية

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "انطونيو غوتيريش"، السبت، إلى "الوقف الفوري للأعمال القتالية شمال غربي سوريا".
وأعرب غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه "استيفان دوغريك" وصل والأناضول نسخة منه، عن "بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري المستمر في شمال غرب سوريا" داعيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية.
وجدد التأكيد على أن "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليم، غير مقبولة".
وقال: "يجب أن تحترم العمليات العسكرية لجميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات الإرهابية المعينة، قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية".
وشدد الامين العام في بيانه على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري وأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل ذي المصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".
ورغم تفاهمات تم إبرامها لوقف إطلاق النار في إدلب (شمال)، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
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