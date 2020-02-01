لجنة شعبية فلسطينية تدعو لتقديم دعم دولي وعربي لـ"الأونروا"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، السبت، المجتمع الدولي والدول العربية، لتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وقالت "الهيئة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة" (غير حكومية) في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "يجب دعم موازنة الوكالة الأممية، في ظل الوضع المأساوي والكارثي للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت أن الوكالة الأممية: "تُقدم دورا إنسانيا وخدمات تنسجم مع القانون الدولي الذي يدعو لمثل هذه الأنشطة، وهو دور مُقدر يجب دعمه بشكل كامل من الجهات المانحة".

وأضافت الهيئة في بيانها "أن صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين، وتريد إنهاء ملف حق العودة، بعد وقف واشنطن دعمها للوكالة بنحو 360 مليون دولار".

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والجمعة، أطلق كريستيان ساندرز، القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مناشدة للحصول على 1.4 مليار دولار لتمويل خدمات المنظمة الأممية لعام 2020.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

ولا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، حيث دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.

كما أوقفت واشنطن في 31 أغسطس/آب 2018، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة، وذلك بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.