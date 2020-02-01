منظمة بتل أبيب تتهم نتنياهو وترامب بجر إسرائيل إلى "كارثة"

زين خليل/ الخليج 365

- منظمة "السلام الآن" وصفت صفقة ترامب بـ "احتيال القرن"

- المنظمة الإسرائيلية دعت نتنياهو إلى التراجع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية

اتهمت منظمة "السلام الآن"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجر إسرائيل إلى "كارثة"، واصفة "صفقة القرن" المزعومة بـ "احتيال القرن".

جاء ذلك في بيان للمنظمة الإسرائيلية اليسارية (غير حكومية/مقرها تل أبيب)، نشرته، السبت، على حسابها بموقع "تويتر".

وقالت المنظمة: "يجرنا نتنياهو وترامب إلى كارثة. يتضح أن صفقة القرن هي احتيال القرن، ونحن من سندفع ثمن تنفيذها أحادي الجانب".

ودعت حكومة نتنياهو إلى "تحمل المسؤولية" والتراجع عن فكرة ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وإصلاح منظومة العلاقات المتدهورة مع السلطة الفلسطينية، من أجل "أمن إسرائيل وكخطوة لبناء الثقة نحو مفاوضات حقيقية".

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وقالت المنظمة إن الوقت قد حان للتوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا إلى "صفقة ضم".

واعتبرت المنظمة أن نتنياهو وترامب ومن أجل الهروب من "رعب المحاكمة قاما باختطاف السلام كرهينة وعرضا مستقبل إسرائيل والمنطقة للخطر".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

فيما يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في ثلاث قضايا فساد، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات محاكمته في المحكمة المركزية بالقدس عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.