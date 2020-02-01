لبنان يدعو لتوفير الدعم للموقف الفلسطيني ويتمسك بـ"المبادرة العربية"

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

دعا وزير خارجية لبنان ناصيف حتي، السبت، إلى توفير كافة أنواع الدعم للموقف الفلسطيني والتحرك دولياً للعمل على تحقيق السلام.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بطلب من فلسطين، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

وقال حتي: "تقييمنا لأي مبادىء أو مجموعة أفكار لتحقيق السلام هو مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورؤية جهات النزاع كافة، فلا يمكن التفاوض ضمن فراغ مرجعي".

وأضاف: "لبنان ملتزم بمبادرة السلام التي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق حق العودة، ورفض توطين اللاجئين".

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و"مبادرة السلام العربية"، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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