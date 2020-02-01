الجيش اليمني يحبط هجومًا للمتمردين الحوثيين

صحيفة الخليج الالكترونية أحبطت قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة قانية الوهبية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين فجر اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع.

وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في منطقتي “في العر، ومسعودة”، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

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