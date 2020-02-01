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القبض على شخص ظهر في فيديو يتحرش بمواطنة ويتلفظ عليها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت الجهات الأمنية في عرعر القبض على شخص تحرش بمواطنة وتلفظ عليها بألفاظ خادشة وهي تسير في شارع عام.

وكان الشخص قد ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله الأسبوع الماضي وهو يقود سيارته ويتلفظ على المواطنة بعبارات خارجة.

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