التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة العدالة والأهلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة المباراة التي جمعت بين العدالة والأهلي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم العدالة أولا عن طريق اللاعب ميدوين بيتيغي بعد مرور نصف ساعة من صافرة انطلاق المباراة، حينما سدد ضربة جزاء لفريقه لترتد وتتهادى أمامه ليعيد إرسالها إلى الشباك.
وبعد 8 دقائق من هدف العدالة، أدرك فريق الأهلي التعادل بواسطة سلمان المؤشر الذي استلم تمريرة بينية من بلايلي اخترق فيها العمق الدفاعي ويرسلها في الشباك مسجلاً هدفاً أهلاوياً، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.
التعادل رفع رصيد العدالة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 30 نقطة للأهلي صاحب المركز الثالث.
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