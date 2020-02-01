السلطة الفلسطينية تعلن قطع العلاقات مع «إسرائيل» وأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت أن السلطة الفلسطينية قررت قطع كل علاقاتها مع الولايات المتحدة و«إسرائيل»، بما في ذلك العلاقات الأمنية، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد عباس، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترامب التي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات «إسرائيل» الأمنية.

وقال عباس خلال الجلسة الطارئة، التي تنعقد لمدة يوم واحد لبحث خطة ترامب، «أبلغنا «الإسرائيليين» والأمريكان بأنه لن تكون هناك أي علاقة مع «إسرائيل» أو الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكرهم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية».

ولم يصدر تعليق من المسؤولين «الإسرائيليين» على تصريحات عباس.