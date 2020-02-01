دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكدت شركة نينتندو أنها لا تنوي إطلاق طراز جديد من أجهزة سويتش هذا العام، وبذلك تقطع الباب أمام شائعات جهاز جديد كان يعتقد أنه سيدعى Switch Pro.

وحتى الآن لدى نينتندو جهازي سويتش، الأول لايت بمواصفات وإمكانيات مخففة، والثاني كلاسيك قياسي، لكن ظهرت تسريبات مؤخراً حول جهاز أقوى بمعالج أفضل ورسوميات محسنة وجودة صورة أعلى.

وكان من المتوقع أن تطلق نينتندو جهازها القوي الجديد بموعد قريب من إطلاق جهازي بلايستيشن 5 و Xbox Series X اللذين سيطلقها في موسم عطلات هذا العام.

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وبدلاً من إطلاق جهاز سويتش جديد، فإن نيتندو ستركز على زيادة مبيعات أجهزتها الحالية، وهو استمرار للنمو الجيد الذي حققته في العام الماضي. وللتأكيد على ذلك أطلقت الشركة مؤخراً نسخة خاصة بقبضات تحكم مستوحاة من لعبة Animal Crossing ستتوفر بسعر 300 دولار في 13 مارس القادم.

يذكر أن مبيعات أجهزة سويتش بلغت حتى نهاية العام الماضي 49.79 مليون جهاز متفوقة بذلك على جهاز Super NES الشهير.

التدوينة نينتندو لن تطلق جهاز Switch Pro هذا العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.