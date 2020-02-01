شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يحتفى بفوز نجله بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة: أدام الله المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بفوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية، قائلا:" فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".



الشيخ محمد بن راشد

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرًا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.

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سباق القدرة



ولى عهد دبى يتسلم الجائزة

واحتفالًا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA"، ونشر صورته مرتديًا هذه الملابس عبر حسابه على إنستجرام، كما نشر مقاطع فيديو تظهر جمال الطبيعة الساحرة فى صحراء العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث تقام فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل.

جاء هذا بعدما انطلقت، الجمعة، فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، والذى تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودى للفروسية.