بريطانيا تبدأ حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بريطانيا السبت حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات تحديد مكانها الجديد في العالم، وكيفية نسج علاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً قضتها عضواً به.

وأمام البرلمان في لندن، تبادل بريطانيون التحية، وغنوا «ليحم الله الملكة» احتفالاً باستعادة استقلالهم. وفي شمال إنجلترا المشكك في جدوى الاتحاد، أطلقت الألعاب النارية. لكن في ادنبره، أضيئت الشموع حزناً على الانفصال مع حلم عودة اسكتلندا مستقلة يوماً ما إلى الحضن الأوروبي.

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات، أصبح «بريكست»، الذي أيده 52 في المئة من الناخبين البريطانيين في استفتاء 2016، واقعاً. وبعد 47 عاماً من العمل الأوروبي، خسر الاتحاد للمرة الأولى دولة عضواً ومعها 66 مليون نسمة.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمته بمناسبة بدء سريان «البريكست» رسمياً اليوم بعصر ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره «بريطانيا عالمية» حقيقة. وفي خطابه قال «إن أهم شيء يجب أن نقوله مساء اليوم هو أن هذا ليس النهاية بل البداية، لحظة الفجر ورفع الستار على فصل جديد». ووعد «ببداية عصر جديد من التعاون الودي» مع الاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى البريطانيين محذراً «لا يمكننا أن نسمح بمنافسة ضارة بيننا». وأضاف «أنتم تغادرون الاتحاد الأوروبي لكن لا تغادرون أوروبا. لا تنفصلون لا عن فرنسا ولا عن صداقة شعبها»، مؤكداً أن «بحر المانش لم ينجح في الفصل بين مصائرنا، وبريكست لن يتمكن من ذلك أيضاً».

ويشكل الحدث التاريخي فصلاً جديداً، لكنه ليس نهاية الانقسامات التي مزقت بريطانيا، إذ إن مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالمرارة خصوصاً في المناطق التي صوت معظم ناخبيها مع البقاء في الاتحاد، في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

أما الصحف البريطانية فقد بدت منقسمة بشأن الحدث. وكتبت صحيفة «تايمز» السبت «نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي». أما صحيفة «ديلي إكسبرس» فقد عنونت «مملكة متحدة جديدة مجيدة».

من جهتها، قالت صحيفة «ديلي تلغراف» المؤيّدة لبريكست والمقربة من جونسون في افتتاحيتها «حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا»، مؤكّدة أنّ رئيس الوزراء يعتزم فرض رقابة جمركية على المنتجات الأوروبية.

وعلى الرغم من أن هذه اللحظة تاريخية، لكنها لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة على الفور. فلإنجاز الانفصال بهدوء، ستواصل المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. كما يفترض أن يتم تحديد مجالات التعاون في التجارة وصيد السمك والأمن وغيرها، بحلول نهاية العام الجاري. وفي الأسابيع المقبلة، ستبدأ مفاوضات تبدو شاقة ونتائجها غير مؤكدة.

وتأمل لندن في التوصل إلى نتيجة في زمن قياسي قبل نهاية العام، وتستبعد تمديد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد 2020. وتعتبر المفوضية الأوروبية هذه الفترة الزمنية ضيقة.