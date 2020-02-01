توجيه الاتهام إلى شخصين في قضية سرقة منزل تمارا إكليستون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الاتهام رسمياً إلى شخصين في إطار قضية سرقة مجوهرات في منزل تمارا إكليستون، ابنة رجل الأعمال وقطب رياضة الفورمولا واحد السابق برني إكليستون في كانون الأول/ديسمبر في لندن، على ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأوضحت شرطة سكوتلاند يارد في بيان السبت «وجهت إلى ماريا ميستر (47 عاماً) وإميل-بوغدان سافاسترو 29 عاماً، تهمة التآمر من أجل ارتكاب عملية سرقة، وسيمثلان أمام محكمة ويسمنستر ماجيسترايتس في لندن السبت.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، قالت الشرطة إنها استدعيت إلى دارة في بالاس غرين المسماة «شارع أصحاب المليارات» قرب حديقة هايد بارك بسبب سرقة مجوهرات عالية القيمة. وأشارت الصحف البريطانية إلى أن قيمة المسروقات التي لم تؤكدها الشرطة ولا إكليستون، تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار). وكانت إكليستون وعائلتها خارج المنزل عند وقوع عملية السرقة.

وأوضحت الشرطة أيضاً أن رجلين في الحادية والعشرين والحادية والثلاثين أوقفا في إطار هذه القضية لكن أفرج عنهما بانتظار استكمال التحقيق.