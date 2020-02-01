قطع خدمات «واتساب» عن ملايين الهواتف الذكية غير المحدثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تنقطع خدمات تطبيق «واتساب»، الأكثر شعبية حول العالم، والذي تملكه شركة «فيسبوك»، عن الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، وهواتف iPhone التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة غير محدثة. ووصفت الشركة هذا التحرك بأنه ضروري لحماية وتأمين المستخدمين. وقال بيان للشركة السبت، إنه من المقرر أن تتوقف خدمات الرسائل عبر التطبيق، على الهواتف المشغلة بالنسخة 2.3.7 من نظام التشغيل أندرويد، والنسخ الأقدم منها علاوة على وقفها على هواتف iPhone المشغلة بالنسخة iOS8 من نظام التشغيل الذي يحمل نفس الاسم.

وقال بين وود، المحلل لدى مؤسسة «سي سي إس إنسايت» لأبحاث السوق: «ليس لدى «واتساب» خيار آخر سوى ضمان استمرار تقديم خدمة آمنة، رغم ذلك تواجه الشركة آثاراً جانبية قاسية تتمثل في عدم توافق التطبيق مع الهواتف الذكية القديمة». وأضاف: «قد يحدث ذلك آثاراً كبيرة في القاعدة العريضة من المستخدمين، خاصة في أسواق النمو التي تحتوي على نسبة كبيرة من أجهزة الهواتف الذكية القديمة».

وأشار متحدث باسم الشركة، إلى أن هذه التغييرات كان من المفترض أن تتم في 2017. وقال «كان قراراً قاسياً، لكنه صحيح من أجل توفير طرق أفضل للناس للتواصل فيما بين الأصدقاء، والأسرة، والأحباء عبر واتساب».

ويأتي هذا التحرك ليكون الأحدث بين سلسلة تغييرات اتخذتها واتساب في 2016 تضمنت وقف دعم عدد من الهواتف الذكية، ثم اتخاذ القرار بوقف دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.