شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك من السيارة الكهربائية إلى الموسيقى الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، عن موهبة جديدة في عالم الموسيقى الإلكترونية. وغرد عبر حسابه على «تويتر» تحت شعار «إي دي إم» (إلكترونيك دانس ميوزيك)، برابط لأغنيته الجديدة «دونت داوت يور فايب»، أو«لاتشك في طاقتك»، والصادرة عن شركته للإنتاج الموسيقي «إيمو ج. ريكوردز».

كما غرد ماسك بصور له في استوديو تسجيل، قائلاً «ألفت أغنية بعنوان«دونت داوت يور فايب»، كتبت كلماتها وأنا أؤديها أيضاً». ولم يعط ماسك أي تفاصيل حول الخطوات التالية في مسيرته الموسيقية، مكتفياً بالتغريد صباح السبت شاكراً كل الذين دعموا تجربته الجديدة.

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