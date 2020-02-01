محكمة مصرية تقضي بإحالة أوراق عشماوي و36 آخرين إلى المفتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون قضائيون إن محكمة مصرية أحالت السبت أوراق هشام عشماوي، الضابط السابق في القوات الخاصة الذي تبنى الفكر المتشدد، و36 آخرين إلى المفتي بعد إدانتهم بالإرهاب.

واعتقل عشماوي في مدينة درنة بشرق ليبيا أواخر عام 2018، وسلمته السلطات الموالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو/ أيار الماضي.

وقالت محكمة عسكرية في بيان لها، إن عشماوي أُدين في عدة جرائم منها تدبير هجوم في 2014 أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا، والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق في عام 2013.

وأضاف البيان أن عشماوي قاد جماعة أنصار بيت المقدس المتمركزة في سيناء، أخطر الجماعات المتشددة في مصر، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. كما قضت المحكمة بإدانة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 36 بالإرهاب. وحددت المحكمة موعد جلسة جديدة في الثاني من مارس/ آذار للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى. كما كانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابياً على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه