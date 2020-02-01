أستراليا تمنع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت أستراليا منع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها، اعتباراً من السبت، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون «وحدهم المواطنون الأستراليون والمقيمون في أستراليا وحاملو وثائق وصاية قانونية والزوجات» سيسمح لهم بدخول البلاد. وأضاف أنه «سيطلب من الأشخاص العائدين الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوماً».

وأشار إلى أنه يجري وضع الترتيبات من قبل سلطات الحدود للتأكد من تفعيلها، موضحاً أن هذه السلطات ستكون قادرة على «تعزيز» الإجراءات في الساعات الـ24 المقبلة لرصد الذين غادروا الصين أو مروا عبرها. وأكد أنه سيتم إعفاء طواقم الطائرات الذين «يستخدمون معدات حماية شخصية ملائمة». من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأسترالية، على نصيحتها بتجنب السفر إلى الصين. لكنها أوضحت أن الإجراءات لا تطبق على هونغ كونغ وستتم مراجعتها خلال 14 يوماً.