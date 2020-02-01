مفردات البيئة العربية في الشعر الكوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكشف كتاب «الأسطورة الكورية من الكمتشي إلى التكنولوجيا الرفيعة»، أن العرب عرفوا كوريا منذ زمن بعيد، وتذكر المصادر التاريخية، أن قائد الجيش «كوسان جي»، هو أول كوري اتصل بالعرب، فوالده كان قائد الجيش الذي استسلم لإمبراطورية تانج الصينية، وصار ابنه قائداً في إمبراطورية تانج، وقاد حملة على جنود أبي مسلم الخرساني في شرق آسيا عام 851، لكنه انهزم وصارت آسيا الوسطى منطقة إسلامية، أما في الأساطير الكورية، فهناك إشارات إلى اتصال العرب بكوريا منذ قرون، وهو ما عبرت عنه إحدى الأغنيات القديمة التي حكت عن التاجر العربي، الذي قدم إلى كوريا، وتزوج إحدى نسائها وعاش حياته فيها.

يوضح د. محمود عبد الغفار، مؤلف هذا الكتاب، أن «الشعر الكوري فيه إشارات متواترة عن اتصال كوريا بالعالم العربي، فهناك مفردات: الحرير، الزخارف، الألوان، الصحراء العربية، الإوز العراقي، وغيرها من مفردات البيئة العربية التي قرأتها في نماذج متنوعة لكثير من الشعراء الكوريين في العصر الحديث، ففي ديوان «أماكن خالدة»، للشاعر الكبير كو أون على سبيل المثال، بعض هذه المفردات، وفي قصيدة أخرى بعنوان «هانجول» إشارة مهمة إلى اتصال كوريا بالعالم قديمًا وحديثاً؛ حيث دخلت إلى الكورية مفردات من عدة لغات ومنها العربية.

يشير المؤلف إلى أن بعض الأعمال الأدبية المترجمة من الكورية إلى العربية، على الرغم من قلتها، فإنها سعت إلى رسم صورة لهوية الشعب الكوري، وخصوصيته الحضارية والثقافية، ويحاول تقريب الثقافة الكورية إلى القارئ العربي؛ حيث يقدم لمحات من وجه كوريا في الحاضر؛ من خلال مشاهد أو لوحات مبسطة لتجارب ومواقف عاينها بنفسه، خلال فترة إقامته بها أو زيارته لها بين الحين والآخر.